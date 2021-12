Quarantäne war Schuld an freien Plätzen

Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen, wie hier in der Reithalle, erforderten großen organisatorischen Aufwand.

„Es ist sehr, sehr gut gelaufen“, sagt die Pastoralreferentin. Eine ganze Reihe von Gottesdiensten und weihnachtlichen Feiern hatte die Gemeinde in den vergangenen Tagen organisiert. Und der Zuspruch war groß: Zwei Krippenfeiern unter freiem Himmel, eine in Nienborg und eine in Ahle, seien am Heiligen Abend sehr gut besucht gewesen – trotz des nicht gerade freundlichen Wetters. Die Veranstaltungen fanden unter 3G-Bedingungen statt. Zertifikate und Ausweise mussten am Eingang vorgelegt werden. Gleiches galt für die beiden Gottesdienste in der Reithalle.