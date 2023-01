Aufgrund des Bovine Herpesvirus 1 (BHV1) müssen in drei landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 1544 Rinder geschlachtet werden.

Über 1500 Rinder müssen in der Dinkelgemeinde wegen einer hochansteckenden Viruserkrankung geschlachtet werden (Symbolbild).

In die Heeker Landwirtschaft kehrt aktuell keine Ruhe ein. Nachdem jüngst Tierquälereien in einem Bullenmastbetrieb aufgedeckt wurden, müssen jetzt in gleich mehreren Betrieben über 1500 Rinder zwangsgeschlachtet werden.