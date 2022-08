Ruhm und Ehre gesichert

Zweimal mussten die Bürgerschützen Nienborg ihr Jubiläumsfest aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. In diesem Jahr kann der Festreigen zum 500-jährigen Bestehen stattfinden. Zum Auftakt wurde der Runkelkönig ermittelt. Carlo Naber sicherte sich den Titel. Fortgesetzt werden die Jubiläumsfeierlichkeiten in den nächsten beiden Wochen. Dazu gehören auch das König- und Kaiserschießen.

In diesem Jahr wird es klappen. Zweimal mussten die Bürgerschützen Nienborg ihr Jubiläumsfest zum 500-jährigen Bestehen wegen Corona verschieben. Jetzt steigt es am ersten Augustwochenende. In einer kleinen Serie stimmen wir auf das Fest ein. Heute geht es um das alte und neue Runkelkönigspaar.

Nervenspiel

Ein bisschen wurde nachgeholfen, die Runkel etwas angesägt, dann folgte der große Moment: Carlo Naber holte um kurz nach 21 Uhr am Samstagabend (30.07.) das Objekt der Begierde mit einem gezielten Schuss aus dem Luftgewehr von der Stange. Gut zweieinhalb Stunden Nervenspiel lösten sich in Luft auf.

Nach vier Jahren haben die Bürgerschützen Nienborg, genauer gesagt die Jungschützen, wieder einen neuen Runkelkönig. Und mit dem gezielten Schuss von Carlo Naber stand zugleich auch seine Königin fest. Denn: Der letzte Jungschütze vor dem Fall der Runkel hat dieses Amt automatisch inne. Da darf die optische Herrichtung natürlich nicht fehlen. Krönchen, roter Lippenstift und große, rote Ohrringe gaben Anton Callenbeck den richtigen Feinschliff als neue Königin.

Bevor es aber so weit war, machte sich auf dem Parkplatz am Eichenstadion, dort wo die Vogelstange steht, großer Jubel breit. Schließlich „kämpften“ 15 Anwärter um das Runkelkönigsamt. Zahlreiche Besucher verfolgten das Treiben.

15 Anwärter

„Es war ein toller Abend, gut besucht und mit toller Stimmung“, blickt Oliver Büning als Pressewart der Bürgerschützen zurück auf das Event. Ein Event, das es bereits seit 1977 gibt. Offizier Werner Linnemann rief es einst ins Leben. Bis heute hat es sich gehalten.

Einige Dinge im Ablauf haben sich zwar über die Jahrzehnte geändert, aber eines ist bis heute geblieben: Der Spaß, den die Jungschützen an diesem Abend haben. Zum Luftgewehr greifen darf jedes Vereinsmitglied ab dem 16. Lebensjahr. Bis zum 25. Lebensjahr darf mitgeschossen werden.

Und dass mit diesem Amt ein gewisser Stolz einhergeht, merkt man auch dem ehemaligen Runkelkönigspaar, Henrik Vogelsang und Ole Pieper, an. Die Redaktion hat die beiden im Vorfeld in Nienborg getroffen und mit ihnen über ihre ungeplant lange Regentschaft der Jungschützen gesprochen.

Corona sorgte schließlich dafür, dass nicht wie geplant Nachfolger ermittelt werden konnten. Wie alle Vereine mussten auch die Bürgerschützen wegen der Pandemie alle Pläne 2020 und 2021 schweren Herzens begraben.

Kaiser- und Königsschießen

„Wir haben uns in jedem Fall bewährt“, bringt Ole Pieper die langjährige Runkelregentschaft grinsend auf den Punkt. „Es macht einfach Spaß, es ist was los, die Spannung treibt an“, umschreibt Henrik Vogelsang das Event des Schießens als solches.

Davon kann auch das neue Runkelkönigspaar ein Liedchen singen. Hochleben und Party bis spät in die Nacht mit DJ und allem, was dazugehört, ließen den Samstag wie im Flug vergehen. Ob und wie viele Runden Getränke sie springen lassen mussten, bleibt ihr gut gehütetes Geheimnis.

Ganz nebenbei war es der Auftakt der großen Jubiläumsfeierlichkeiten der Bürgerschützen, die in dieser und der kommenden Woche anstehen. Inklusive Kaiser- und Königsschießen. Es werden also noch weitere Majestäten gekürt werden.