Schlachten aus Respekt vorm Tier

Auch wenn das Zerlegen der Tiere brutal aussieht und eine blutige Angelegenheit ist: Der Weg vom Stall in die Ladentheke wird von vielen gerne verdrängt, gehört aber dazu, wenn man Fleisch auf dem Teller haben will.

Ein leicht metallischer Geruch liegt in der Luft. Irgendwo läuft ein Radio. Es ist 8 Uhr morgens. Vorbei an ausgenommenen, an Haken aufgehängten Schweinen geht es in einen gefliesten, hell erleuchteten Raum. Messer, Sägen, Beil und Kettehandschuhe liegen bereit. Ein Muhen ist zu hören. Dann ein dumpfer Knall.