„Schnapszahlen“ sind nicht begehrt

Vielleicht liegt es daran, dass man sich Schnapszahlen gut merken kann? Bei Heiratswilligen sind die Schnapszahlen als Hochzeitsdatum vielerorts jedenfalls begehrt. In Heek hält sich die Nachfrage bislang jedoch in Grenzen.

Eine Schnapszahl in den Eheringen finden viele Paare gut – in Heek gibt es daran aber bislang kein großes Interesse. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In diesem Jahr gibt es für Heiratswillige zwei ganz besondere Trautermine: den 2.2.22 und den 22.2.22.

Es gibt viele Brautpaare, die sich gerne vier oder gar sechs Zweien in ihre Trauringe gravieren lassen möchten. Und die gute Nachricht: Während in etlichen größeren Städten schon alle Trautermine an diesen Tagen ausgebucht sind, gibt es in Heek an beiden Tagen im Februar noch Termine für ein Jawort im Hohen Haus, in der Keppelborg, in Flüecks Mühle oder im Rathaus.

„Bis jetzt ist nur am 22. Februar ein Brautpaar angemeldet. Die Paare heiraten in Heek doch lieber an einem Wochenende. Es können also an den beiden Tagen vormittags und nachmittags noch Termine reserviert werden“, erklärt Standesbeamtin Angelika Kock auf Nachfrage.

Der einzige kleine Wermutstropfen für die Heiratswilligen: Die beiden Tage liegen mitten in der Woche: Der 2. Februar ist ein Mittwoch, der 22. ein Dienstag. Allerdings: Die nächste Chance kommt erst wieder in elf Jahren, am 3. März 2033. Insgesamt liefen die Anmeldungen in diesem Jahr ganz normal. „Noch gab es keine Trauung in diesem Jahr“, sagt Angelika Kock.