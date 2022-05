Die Polizei meldet einen schweren Unfall in Heek. Die B 70 ist im Bereich Bült gesperrt.

Auf der Bundesstraße 70 in Heek ist es am Dienstag (3. Mai) gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die B 70 ist derzeit (Stand 12.40 Uhr) im Bereich Bült für die Unfallaufnahme gesperrt. Dies teilte die Polizei am Mittag mit.