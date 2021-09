Senioren feiern ein Stück Freiheit

Corona hatte im vergangenen Sommer auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, darum freuten sich alle, dass sie gemeinsam den Tag mit Musik, Gesang, einer Fahrt im Pengel-Anton und bei einem anschließenden Umtrunk und Grillen im Garten der Familie Schwietering verbringen konnten. Schon bei der Abfahrt war die Stimmung großartig. Ob zu Fuß oder mit Rollator, E-Rolli oder Scooter: Alle konnten über eine Rampe hinauf in den Wagen des „Münsterland Express“. Mit an Bord: Markus Ostendorf mit seinem Akkordeon und viel guter Laune.

Der Nienborger musste nicht erst zum Mitsingen einladen. Noch vor der Abfahrt stimmten alle ein: „Lustig ist das Zigeunerleben“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und andere Volkslieder sangen alle begeistert mit.

Während die Tagesgäste und ein Teil des Teams im Pengel-Anton unterwegs waren, konnten sich die Angehörigen bei einem Sektempfang unterhalten.

Mit der Ankunft des Pengel-Antons und seiner singenden Fracht war es vorbei mit der Ruhe, denn auch hier wurde kräftig weitergesungen.

Mit einem leckeren Buffet konnte der Tag dann ausklingen. „Das war so schön!“, begeisterte sich eine Dame. Was das Beste am Tag gewesen sei, könne sie gar nicht genau sagen. Die Fahrt, die Musik, das Singen, aber auch das Grillfest in der Gemeinschaft – es sei einfach alles großartig gewesen. Fazit: „Das habe ich wirklich genossen!“