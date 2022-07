Sicherstellung der Heeker Versorgung im Fokus

Die weltweite Energiekrise ist auch in Heek angekommen. Die Geschehnisse in der Ukraine und deren Folgen befeuern das Ausmaß immer weiter. Darum sollen Vorkehrungen getroffen werden.

Zusammen mit Öl gehört Gas in Deutschland (noch) zu den wichtigsten Primärenergieträgern. Das soll sich in Heek ändern. Eine sichere und klimaneutrale Versorgung wird von der Lokalpolitik angestrebt.

Es ist nicht alltäglich, was in der Ratssitzung am Mittwoch (27. Juli) ab 18 Uhr im Sitzungssaal als Thema auf den Tisch kommen wird. Doch das Thema vereint die vier Fraktionen wie nie zuvor. Angesichts der anhaltenden Energiekrise steht die klimaneutrale und sozialverträgliche Energieversorgung von Bevölkerung und örtlicher Wirtschaft im Fokus.