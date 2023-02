Starker Beschnitt und Fällungen als Lösung?

In mehreren Tagesordnungspunkten muss sich die Lokalpolitik mit dem Thema Bäume im anstehenden Bau- und Planungsausschuss fassen. Die Sitzung findet am 1. März statt.

Im Freizeitzentrum in der Bült stehen Baumfällungen an, wie die Verwaltung mitteilt (Symbolbild).

Bäume fällen und eine besondere Kastanie stark einkürzen – in der Heeker Natur stehen Veränderungen an. Gezwungenermaßen. Bäume sind ein sensibles Thema. Gerade, wenn es darum geht, diese zu fällen. Mit Blick auf den Klimawandel wird jede Fällung oft kritisch beäugt. Es gibt aber auch Fälle, in denen alles getan wird, um einen Baum „am Leben“ zu halten. Beides steht in der Dinkelgemeinde an.

In gleich mehreren Tagesordnungspunkten muss sich die Lokalpolitik mit dem Thema Bäume im anstehenden Bau- und Planungsausschuss (1. März) ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses auseinandersetzen.

Da wäre zum einen das Freizeitzentrum in der Bült, das von der Gemeinde gepachtet ist. Gerne nutzen die Schützenvereine das Areal für das Vogelschießen. Bäume spenden Schatten. Doch einige dieser zeigen laut Verwaltung „deutliche Schäden“. Eine Fällung steht an. Nachpflanzungen inklusive.

Ob diese Kenntnisnahme für Diskussionen sorgen wird, ist mit Blick auf die Sitzung die spannende Frage. Ebenso spannend wird sein, ob der Ausschuss entscheiden wird, dass die ortsbildprägende Kastanie auf der Burg, angrenzend zur Burgschänke, auf Kosten der Gemeinde beschnitten werden soll. Klingt erst mal wenig spektakulär, doch die Alternative wäre eine Fällung. Nach erlittenen Sturmschäden haben die Besitzer den Baum bereits beschneiden lassen, doch jetzt ist klar, dass ohne weitere Maßnahmen die Tage der Kastanie gezählt sein dürften. Laut Gutachten ist aktuell die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.

Auch wird es um die Nutzung des Schlagabraums in der Gemeinde gehen. Im August 2022 hatte sich die SPD-Fraktion dafür starkgemacht, diesen gar nicht mehr zu verbrennen, sondern die Äste und Stöcke zu häckseln und einzulagern, um diese mal für das geplante Wärmenetz samt Hackschnitzelanlage nutzen zu können. Doch diese Idee scheint – zumindest auf Basis der Verwaltungsvorlage – vom Tisch zu sein. Der Energieaufwand (Diesel) bei der Verarbeitung des Materials soll teilweise höher als der finale Heizwert sein. Auch soll eine Verbrennung nur in speziellen Heizkesseln möglich sein. Stichwort geringer Starkholzanteil.

Ob die Lokalpolitik, allen voran die SPD-Fraktion, damit das Ganze auf sich beruhen lässt, wird sich in der Sitzung zeigen.

Weitere Themen: Dialogmarkt zur geplanten Wasserstoffleitung Heek-Epe, aktualisierte Planung des Neubaugebietes Sanders-kamp, PV-Freiflächenanlagen, Nahwärmeplanung in der Gemeinde sowie diverse Bebauungspläne.

Die Sitzung ist im ersten Teil ab 18 Uhr öffentlich.