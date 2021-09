Szenen wie aus dem Film

Schlägerei in Nienborg: Mann nimmt Berufung zurück

Nienborg

Die Szenen, die sich am 15. November 2019 in Nienborg zwischen Hauptstraße, Burg, Dinkel und Donaugraben abgespielt haben, muten an, als gehörten sie zu einem Actionfilm. Die Sachbeschädigung, eine wilde Schlägerei samt Messer und die wüsten Beleidigungen gehen auf das Konto eines polizeibekannten Nienborgers.

Von Till Goerke