Titus an Leukämie erkrankt

Titus (2) ist ein aufgeweckter Junge. Vor ihm ist fast nichts sicher: Regale leerräumen, auf den Couchtisch klettern oder sich auf den Schulheften seiner großen Schwester „verewigen“. Doch seine Leukämie-Erkrankung überschattet alles.

Familie Siebelt lebt in Gescher. Titus ist der jüngste Spross der Familie. Seit Februar 2021 kämpft der Zweijährige gegen den Blutkrebs. Zwei Therapien waren bislang erfolglos.

Krebs besiegen

Um den Krebs zu besiegen, braucht Titus einen passenden Stammzellenspender. Und dann noch etwas Glück, dass die Transplantation anschlägt. „Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn ein passender Spender gefunden werden würde“, bringt es Yvonne Kortboyer auf den Punkt. Sie arbeitet bei der Heeker Gemeindeverwaltung und hat sich an die Redaktion gewandt. Titus ist Teil ihrer Familie, ihr Neffe.

„Wir klammern uns gerade an jeden Strohhalm und setzten alle Hebel in Bewegung“, so Yvonne Kortboyer. Man hört ihr an, wie sehr das Schicksal des kleinen Titus sie und die gesamte Familie belastet. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dem 30. Dezember. An diesem Tag gibt es von 15 bis 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Gescher, Venneweg 18, eine große Registrierungsaktion für den zweijährigen Wirbelwind. Das Motto: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Wie wichtig ein Treffer wäre, wird unmissverständlich an den gewählten Worten von DKMS deutlich: „Eine Stammzellspende ist Titus letzte Option und seine einzige Chance auf Leben.“

Chance besteht

Ganz unabhängig von ihrem persönlichen Schicksal hofft Familie Siebelt, dass sich zeitnah ganz viele Menschen aus Gescher und Umgebung über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei typisieren lassen. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann das ohne großen Aufwand tun.

Genau darauf weist auch Yvonne Kortboyer hin: „Es geht ja darum allen, die von Blutkrebs betroffen sind, zu helfen.“ Jede Typisierung kann das Leben eines Menschen retten. Je größer die Knochenmarkspenderdatei ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer. Für jeden Betroffenen. Wie nahe Yvonne Kortboyer das Schicksal ihres Neffen geht, wird daran deutlich, dass sie angeregt hat, die diesjährige Tombolasumme der Weihnachtsfeier der Heeker Verwaltung an die DKMS zu spenden. Mit Erfolg.

Schicksal

„Es hat Tradition bei uns, das Geld für gemeinnützige Zwecke zu spenden“, erklärt Yvonne Kortboyer. Aber so viel wie in diesem Jahr sei auch noch nie zusammengekommen. 1136 Euro. „Die Summe ist schon ein Traum.“ Wenn jetzt noch ein passender Stammzellenspender für Titus gefunden wird, wäre es das größte Glück für Familie Siebelt. „Titus möchte mit seinem Laufrad die Welt erkunden. Wir möchten Familie sein. Bitte registriere Dich und teile diesen Aufruf. Für Titus und viele andere“, appelliert Mama Katrin.

Wer am 30. Dezember nicht persönlich zur Registrierung in Gescher kommen kann, hat die Möglichkeit, dies auch im Internet (https://www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/titus) mit wenigen Klicks zu tun. Über 150 Personen haben dies bereits getan.