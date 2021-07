Verbindung über Grenzen hinweg

Heek

Die Bürgerbusvereine Heek-Legden und Metelen haben eine Kooperation geschlossen – und das über die Kreisgrenze hinweg. In einer kleinen Feier im Garten des Alten Amtshauses in Metelen besiegelten am Montagabend Vertreter beider Vereine ihre Kooperation.

Von Elvira Meisel-Kemper