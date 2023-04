In die Orts- und Familiengeschichte eintauchen

Bernhard Probst (r.) und Alfons Nubbenholt sind stolz darauf, was der Verein „Ahnenforschung in der Gemeinde Heek“ alles auf die Beine gestellt hat.

Sie sitzen konzentriert vor dem Laptop, haben die auf den ersten Blick wirren Namen und Zahlen fest im Blick. Dann blicken Bernhard Probst und Alfons Nubbenholt auf, lächeln zufrieden, lehnen sich im Stuhl zurück und nehmen die Redaktion mit auf eine Reise. Eine Reise voller Arbeit, Dankbarkeit und mit einem Ergebnis, von dem alle profitieren können.

Wollten Sie schon immer wissen, wie ihre Familiengeschichte aussieht? Wer mit wem wann geheiratet hat? Wer wann gestorben ist? Und das viele Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückblickend? Der im November 2011 gegründete Verein „Ahnenforschungen in der Gemeinde Heek“ hat die Antworten.

Bernhard Probst und Alfons Nubbenholt sind Mitglieder und von Beginn an dabei. Auf Initiative von Alfons Effkemann (†) wurde der gemeinnützige Verein ins Leben gerufen. Und hält sich bis heute. Denn die Arbeit geht nicht aus. Auch steigt das Interesse an der Ahnenforschung stetig.

Dabei klingt das Wort „altmodisch“. In Archiven und staubigen, dicken Büchern wühlen – das dürfte dabei wohl vielen durch den Kopf gehen. Doch die Ahnenforschung in Heek ist anders. Modern, leicht verständlich und jederzeit abrufbar. Von der ganzen Welt aus. Sie ist 2018 digital geworden.

Ahnenforschung im Internet

Von jedem internetfähigen Endgerät ist die Webseite (https://www.online-ofb.de/) abrufbar. OFB steht für Ortsfamilienbuch. Sortiert nach (Bundes-) Ländern tauchen dort auch NRW und das kleine Heek auf. Ein Klick auf „Gesamtliste der Familiennamen“ und schon kann kostenlos in die Orts- und Familiengeschichte eingetaucht werden.

Das „Durchklicken“ ist selbsterklärend und erfolgt intuitiv, wie ein kleiner Test der Redaktion zeigt. Die Familiennamen sind alphabetisch geordnet. Nehmen wir den Namen „Lammers“. Über die sechs vorhandenen Einträge, also sechs Personen, werden eine Fülle von Querverbindungen abrufbar. Interessant: Heek und Nienborg war langer ein geschlossener Kreis, wie die Nachnamen verraten. Geheiratet wurde nur innerhalb des Dorfes. Erst ab 1900 kamen auch Personen und so Nachnamen von außerhalb dazu. All das verraten die Daten des OFB, wenn man sich mit ihnen beschäftigt.

Bis der Verein mit dem digitalen OFB, die Idee entstand 2014, da angekommen war, wo er heute steht, musste ein steiniger Weg genommen werden. Das Ziel war aber stets klar umrissen. „Wir wollten es schaffen, diese spannenden Daten allen zur Verfügung zu stellen“, sagt Bernhard Probst. Das technische Prozedere dahinter ist komplex. Darum an dieser Stelle nur ein kurzer Anriss. Datengrundlagen bilden Kirchenbücher und Standesamt-Register. Das Bistum Münster und die Gemeinde sind also die entscheidenden Anlaufstellen.

Daten reichen bis 1683 zurück

Mittlerweile hat auch das Bistum seine Daten digitalisiert. „Das erleichtert die Arbeit enorm“, so Alfons Nubbenholt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man zum Archiv des Bistums fahren und in Büchern wühlen muss. Im Heeker Rathaus schaut er aber immer noch regelmäßig für neue Daten vorbei. Schließlich werden diese nach und nach frei. Zuvor unterliegen sie Sperrfristen. Bei Geburten-Registern sind es 110, bei Ehe-Registern 80 und bei Sterbe-Registern 30 Jahre. „Die Arbeit wird also niemals enden“, sagt Bernhard Probst mit einem Lachen. Praktisch täglich werden neue Daten frei. Bevor das Heeker OFB 2018 online ging, der Server wird kostenlos zur Verfügung gestellt, wurden von den Vereinsmitgliedern monate- und jahrelang die Heeker Daten aus den Archiven zusammengetragen. Alfons Nubbenholt hat die Daten gebündelt und mit einem speziellen Programm digitalisiert. Von 1683 bis 1921 reichen die Datensätze aktuell.

Lauscht man Bernhard Probst und Alfons Nubbenholt, wie sie über die „Daten-Detektiv-Arbeit“ und das Heeker OFB sprechen, merkt man schnell: Sie lieben und leben diese Arbeit. Wobei es das Wort Arbeit nicht trifft. „Hobby schon eher“, so Bernhard Probst. Vor allem sei es aber Leidenschaft.

Der „Lohn“ für die „Arbeit“ fehlt dabei nicht. Zahlen und Worte sind es, die allen Vereinsmitgliedern zeigen, dass ihre Arbeit in der Öffentlichkeit immer mehr wertgeschätzt wird. Über 400.000 Zugriffe verzeichnet das Heeker OFB mittlerweile. „Und die Dankbarkeit der Menschen, die etwas über ihre Familie erfahren haben, ist unbezahlbar“, sagt Bernhard Probst.

Nachwuchs fehlt noch

Ursprünglich sollte der Verein auch nur so lange bestehen, bis die Daten erfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Gekommen ist es anderes. Der Erfolg und Zuspruch tragen. Doch bei all dem Erfolg, gibt es auch ein paar Sorgenfalten. Der Nachwuchs fehlt (noch).

Wobei Nachwuchs in diesem Fall auf die Altersklasse 60 plus abzielt. „Junge Menschen haben mit Arbeit, Hausbau und Kindern sicher ganz andere Dinge im Kopf als die Ahnenforschung“, vermutet Bernhard Probst. Doch auch der „ältere Nachwuchs“ müsse erst mal gefunden werden. Wenn nicht, droht die erfolgreiche Arbeit Stück für Stück einzuschlafen. Doch daran wollen weder Bernhard Probst noch Alfons Nubbenholt denken. Sie verbreiten Optimismus, dass ein mögliches Ende noch in weiter Ferne ist. Kontaktaufnahme zum Verein Ahnenforschung ist per E-Mail (probst.bernhard@icloud. com) möglich.