Verheißungsvoller Auftakt

„Es ist schön, dass der Wochenmarkt zurück ist“, sagt der Barista. Er bereitet am Dienstag frischen Kaffee zu. Doch es gab natürlich nicht nur Kaffee, sondern noch viel mehr...

Der Wochenmarkt-Neustart in Heek ist geglückt.

Auch Reibeplätze gab es am Dienstag auf dem Wochenmarkt in Heek.

Noch in der Dunkelheit sind die ersten Marktbeschicker für den Wochenmarkt-Neustart in Heek angerückt. Aufbau, Vorbereitung und Anrichten der Auslagen ist angesagt. Pünktlich um 8 Uhr startet der Verkauf. Ein Auftakt, der verheißungsvoll verläuft. Ein lautes Zischen, ein paar geübte Handgriffe und Erwin ten Peze (Koffie ErNa) hat an seinem kleinen Stand den frischen Kaffee zubereitet. Mit einem Lächeln überreicht er den Becher seiner ersten Kundin.