Verwaltung will gutes Beispiel sein

In Plastik sind Schadstoffe enthalten. Plastik ist schädlich für das Klima. Den Verbrauch zu reduzieren, ist deshalb der richtige Weg. Doch mit der Brechstange wird das in Heek nicht passieren.

Nabu-Forderung nach Plastiksteuer stößt in Heek auf Ablehnung

Heeks Klimaschutzmanager Johannes Hericks (orange Weste) hatte beim jüngsten Umwelttag alles im Blick. Erfreulich: Es landete weniger (Plastik-) Müll in der Umwelt als noch im Vorjahr.

Das Schreiben datiert aus dem Januar dieses Jahres, der Nabu-Kreisverband hat es als Blaupause an alle 17 Kreiskommunen verschickt. Darin werden in Anlehnung an die Vorschläge der Deutschen Umwelthilfe einschneidende Maßnahmen zur Plastikvermeidung eingefordert.