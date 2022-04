Viele Hindernisse bei Energiewende

Klimaschutz und Energiewende gehen jeden etwas an. Rund 80 Radler setzten mit Polizeieskorte an Tag zwei einer besonderen Radtour ein beeindruckendes Zeichen.

In einer langen Kolonne und mit Polizeieskorte fahren die 80 Radler am Samstagnachmittag in Ottenstein ein. Nächster Stopp: Terhalle. Zuvor war das Ziel Heek und 2G Energy. Die zweite Etappe der Energiewende-Tour läuft. Dabei stand diese kurzzeitig auf der Kippe. Denn das Wetter mutete zum Tour-Start in Münster passend zum Datum (1. April) wie ein Scherz an. Sonne und Frühlingswetter waren Schnee und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt gewichen. Dazu ein eisiger Wind.