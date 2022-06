Viele Zuschauer erleben einen großen Sternmarsch

13 Schützenvereine und zwei Schützinnenvereine haben sich am Samstag in Heek zu einem großen Sternmarsch formiert. Anlass war das 175-jährige Bestehen des Schützenvereins Averbeck.

In einem Sternmarsch sind befreundete Vereine des Schützenvereins Averbeck anlässlich der Jubiläumsfeier zum Festplatz gekommen.

Nach dem fröhlichen Kaiserball des Schützenvereins Averbeck am Freitagabend im Festzelt mit Kaiser Ludger Alfert und Kaiserin Ursula Wigger versetzte die Partyband „Borderline“ aus Lünten die Festgesellschaft bis in den frühen Samstagmorgen in eine Sommernacht mit toller Stimmung.