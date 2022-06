Vogel schlägt sich bis in den späten Abend tapfer

Die Sonne ging bereits unter, als der hölzerne Vogel beim Kaiserschießen in Averbeck am Fronleichnamsabend fiel: Mit dem 279. Schuss holte Ludger Alfert die Reste von der Stange.

Ludger Alfert krönt sich mit dem 279. Schuss zum Kaiser in Averbeck

27 Jahre ist es bereits her, dass Wilhelm Samberg den Vogel von der Stange geschossen hatte und damit Kaiser des Schützenvereins Averbeck wurde. Eine schöne und lange Zeit der Regentschaft. Nun, mit zweijähriger Verspätung, hat er einen Nachfolger: Ludger Alfert krönte sich am Fronleichnamstag zum neuen Kaiser in Averbeck. Zur Mitregentin erkor er Ursula Wigger.