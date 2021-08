Vollgas in voller Montur

Nienborg

Corona hat in den zurückliegenden Monaten auch dem Verein „EuropaFirefighter“ um den Nienborger Feuerwehrmann Stephan Lendring gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht. An große Charity-Läufe war nicht zu denken. Umso wichtiger sind darum derzeit reine Sportevents – so wie jetzt in Dortmund.

Von Till Goerke