Vorfall bleibt rätselhaft

Verfolgungsjagd mit Kollision in Averbeck

Ein Großaufgebot der Polizei war in der Nacht zu Freitag (6. Januar) in der Bauerschaft nach der aus dem Ruder gelaufenen Verkehrskontrolle im Einsatz.

Eine Verfolgungsjagd mit Kollision und verletzten Polizeibeamten – der Vorfall aus Averbeck Anfang des Jahres bleibt rätselhaft. Und ungeklärt. Es waren Szenen wie aus einem Actionfilm, die sich in der Nacht zum 6. Januar in Averbeck zutrugen. Eine aus dem Ruder gelaufene Verkehrskontrolle nahe der A30 fand in der Bauerschaft ihren „Höhepunkt“.