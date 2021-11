Weihnachtsbäckerei als Publikumsmagnet

Vorweihnachtlich wurde es am Samstag im Garten von Elisabeth Schwietering in Nienborg. Eltern und Schüler der Klasse 5b der Canisiusschule Ahaus verwandelten den Garten in einen kleinen Weihnachtsmarkt.

Publikumsmagnet war die kleine Weihnachtsbäckerei, bei der es Waffeln mit Puderzucker zu kaufen gab, was man sich nach Meinung der Nachwuchsbäckerinnen und Bäcker nicht entgehen lassen sollte. Die Waffeln waren von Beginn an der Verkaufsschlager, und so musste gleich mehrmals Teig nachgeholt werden, um die hohe Nachfrage zu decken.

Während die Waffeleisen bei den Nachwuchsbäckern glühten, bewies das Team am Verkaufstisch der Weihnachtsbäckerei kaufmännische Fähigkeiten: Erst bezahlen, dann genießen! Das hatte einen guten Grund, denn der Erlös war wie in jedem Jahr für Leme in Brasilien bestimmt. Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte kamen, um auch die vielen weiteren Stände mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck, Adventsgestecken, Kerzen und weiteren vorweihnachtlichen Geschenkideen zu bestaunen und sich mit Geschenken für das Fest einzudecken.

Vorbereitet hatten diesen „Basar light“ die Eltern und Schüler der 5b. Die Handarbeiten und Geschenke sorgten für Andrang an den Ständen und die Arbeit der Eltern und Kinder hatte sich auf jeden Fall gelohnt.

Coronabedingt muss der traditionelle Basar der Canisiusschule auch in diesem Jahr ausfallen, aber durch Aktionen wie diese lebt das Projekt weiter. Am 21. November wird es unter Einhaltung der Corona-Vorgaben auf dem Gelände der Schule ein Lichterfest geben, zum dem ebenfalls alle herzlich eingeladen sind. Beginn ist um 15.30 Uhr.