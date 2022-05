Die Mitglieder vom Angelsportverein Dinkeltreue Heek angeln nicht nur im Bült-Baggersee, sondern kümmern sich auch um das Gewässer. So setzten sie auch schon künstliche Pflanzeninseln in den See. Dass ihre Arbeit vom Partyvolk topediert wird, sorgt für Unmut.

Foto: asv Dinkeltreue