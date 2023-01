Wieder Personalwechsel im Zak

Vor vier Monaten übernahmen Annemarie Buchecker und Gina Schöpping das Ruder im Zak. In der Form ist das jetzt schon wieder Geschichte. Es herrscht reger Betrieb am Dienstagabend im Jugendhaus Zak. Die Jugendlichen spielen Billard, Playstation auf einer großen Leinwand und wieder andere werkeln in der Küche. Musik läuft ebenfalls. Alles wirkt wie immer. Doch es stehen (wieder) Veränderungen an. Sehr zeitnah.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert