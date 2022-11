Zeit drängt - aber wichtige Fragen ungeklärt

Heek

In Heek soll eine zweite zentrale Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete entstehen. Denn aktuell kommen immer mehr Geflüchtete in die Gemeinde. Doch es hapert an mehreren Stellen. So ist sowohl die Standortfrage offen. Auch gibt es keine klare politische Entscheidung.

Von Till Goerke