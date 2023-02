Zwei Autos und ein Wohnwagen brennen aus

Zwei vollständig ausgebrannte Autos und ein zerstörter Wohnwagen – das ist die Bilanz eines Feuers am frühen Sonntagmorgen in Nienborg. Die Polizei ermittelt.

Zwei Autos und ein Wohnwagen sind in der Nacht zum Sonntag (05.02.) in Nienborg vollständig ausgebrannt. Die Fahrzeuge hatten nebeneinander auf der Einfahrt eines Firmengeländes an der Weberstraße gestanden, wo es gegen 4 Uhr zu dem Brand kam. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Nienborg der Feuerwehr Heek waren mit dem Stichwort „Fahrzeugbrand“ alarmiert worden.