Polizei nimmt 50-jährigen Mann fest

Gegen 17 Uhr klebte der 50-Jährige laut Polizei auf der Johann-Walling-Straße in Borken Plakate mit volksverhetzenden, bedrohenden und beleidigenden Inhalten an die Scheibe einer Partei-Geschäftsstelle. Anschließend fuhr er mit einem auto davon. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei informiert.

Im Anschluss suchte der Mann einen Supermarkt an der Nina-Winkel-Straße auf und hängte dort Flugblätter auf, auf denen es um Coronaleugnung und Kritik an der Maskenpflicht ging. In den darauf folgenden Streitgesprächen mit Passanten beleidigte er diese und bedrohte zudem einen Mitarbeiter des Marktes. Anschließend fuhr er unter Beobachtung von Zeugen wieder mit einem Auto davon.

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Polizeibeamte trafen den Verdächtigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Ohne, dass die Beamten überhaupt das Wort an ihn richten konnten, wurden sie durch den alkoholisierten Mann lautstark und massiv beleidigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Gespäch mit ihm sei nicht möglich gewesen und da er seine Tiraden trotz mehrfacher Unterlassungsaufforderung fortsetzte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Der 50-Jährige, der auch typische "Reichsbürger-Parolen" von sich gab, bestritt mit dem Auto gefahren zu sein. Aufgrund der Zeugenaussagen wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet, um die exakte Blutalkoholkonzentration feststellen zu können. Dass der Borkener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fand ebenfalls Eingang in die Strafakte, heißt es von der Polizei.