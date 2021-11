Raser testet neuen Bußgeldkatalog

5. Höhere Geldbußen für Falschparken und Halten in zweiter Reihe: Vor Kreuzungen und Einmündungen mit Radwegen besteht ein Parkverbot in Fahrtrichtung rechts auf bis zu acht Metern. Der Grund dafür ist, dass die Sicht für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen verbessert werden soll. Wer sich nicht an ein Parkverbot hält, muss infolge des neuen Bußgeldkatalogs statt der bisherigen 15 Euro nun 25 Euro zahlen. Eine Steigerung gibt es auch für das Halten in zweiter Reihe: Das Verwarngeld beträgt anstelle von 20 Euro nun 55 Euro. Die Strafe für unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz erhöht sich von 35 Euro auf ebenfalls 55 Euro.



Foto: dpa