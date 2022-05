29-jähriger Ahauser wird kurz vor Schöppingen schwer verletzt

Ein 29-jähriger Ahauser ist mit seinem Transporter am Donnerstagmorgen auf der L579 kurz vor Schöppingen schwer verunglückt: Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Abend mitteilte, war der Mann gegen 9.25 Uhr aus Schöppingen in Richtung Heek unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und mit dem Fahrzeug in den Straßengraben stürzte.

