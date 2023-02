30-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der L570 zwischen Schöppingen und Ahaus zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger starb noch an der Unfallstelle.

Tödliche Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Mann aus Münster in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der L 570 in Schöppingen. Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit. Anhand der Unfallspuren sei davon auszugehen, dass der 30-Jährige mit seinem Pkw die L570 in Richtung Ahaus befuhr.

Aus ungeklärter Ursache kam er circa 300 Meter vor der K43 nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen zwei Bäume und kam dann im Grünstreifen zum Stillstand.

Ein Autofahrer, der die Unfallstelle gegen 3.35 Uhr passierte, wurde auf den Unfall aufmerksam und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 30-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb.