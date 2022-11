Akku-Diebstähle: Gronauerin kneift vor Gericht

Gronauerin an gemeinschaftlichem Diebstahl in Schöppingen beteiligt

Vor dem Landgericht Münster kniff die Gronauerin vor ihrer selbst eingelegten Berufung infolge der Akku-Diebstähle in Schöppingen.

Es ist Montag, der vorletzte Tag im August 2021. Es ist sommerlich warm. Drei Personen, darunter zwei Frauen, sind auf dem Weg zu einem Fahrradgeschäft in Schöppingen. Doch nicht, um ein Rad zu kaufen. Sie führen etwas anderes im Schilde. Alle drei betreten das Geschäft, teilen sich auf, sehen sich um. Am Ende fehlen vier Akkus von im Geschäft ausgestellten E-Bikes. Eine der Frauen hatte diese kurzerhand ausgebaut, in einer Umhängetasche verstaut und geklaut. Schaden: Gut 2900 Euro.