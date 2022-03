Aktueller Blick auf alte Zeit

Schöppingen

Gespenstisch ruhig ist es am Mittwochmorgen in der Kulturhalle, wenn die Schauspieler des Theaterspiels Witten in ihren Dialogen kurze Pausen einlegen. Dabei schauen sich etwa 160 Neunt- und Zehntklässler der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen das Stück „Über das Leben – oder meine Geburtstage mit dem Führer“ im Rahmen der Projektwoche an. Durch die Entwicklungen in Osteuropa ist das Thema besonders aktuell.

Von Rupert Joemannund