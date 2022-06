Al Capones langer Schatten

Wer weiß, vielleicht hat der legendäre amerikanische Gangsterboss Al Capone in dem Ford gesessen, den Markus Kemper in Eggerode restauriert hat. Sicher ist, dass der Ford dem FBI-Finanzbeamten Eliot Ness gehört hat.

So manches automobile Schmuckstück hat Markus Kemper schon restauriert. Hinter vielen Oldtimern stecken spannenden Geschichten. So wie hinter diesem Ford. Der Eigentümer aus Süddeutschland hatte das Gefährt einem amerikanischen Museum abgekauft und zur Überholung in der Werkstatt von Markus Kemper in Eggerode abgegeben.