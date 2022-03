Altkleider für Bulgarien gesammelt

Die Garage ist schon sehr gut gefüllt. Der nächste Transport nach Bulgarien kann starten. Ingrid und Heribert Sicking haben am Samstag wieder Altkleider zugunsten der Bulgarienhilfe gesammelt.

Dieses Mal erfolgt der Transport nicht direkt nach Bulgarien, „weil wir nicht da sind“, sagt Heribert Sicking. Die Sachen werden in Schöppingen und anderen Orten gesammelt und nach Tschechien gefahren. Dort werden sie sortiert und gewaschen. „Die Sachen werden später in Bulgarien verteilt“, sagt Heribert Sicking, der darauf hinweist, dass Bulgarien das ärmste EU-Land ist. „Das Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert.“

Die beiden Schöppinger, die ein Haus in der Nähe des Schwarzen Meers besitzen, haben sich der Arbeitsgemeinschaft Balchik angeschlossen. In der Arbeitsgemeinschaft engagieren sich in Bulgarien lebende Deutsche, um den Menschen in der Küstenregion zu helfen.