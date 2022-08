Dirk Wöstmann ist fassungslos: Der Schöppinger hat am Sonntagabend einen blauen Igel in seinem Garten gefunden. Das Tier wurde angestrichen.

Als Dirk Wöstmann am Sonntagabend wieder ein Geräusch im Garten hörte, schaute der Schöppinger nach. Denn zuvor hatte er bereits einen jungen Nutria in seinem Garten im Kalkofen gesehen. Was Wöstmann dann jedoch sah, machte ihn sprachlos: In Garten der Familie saß ein blau gefärbter Igel. „Wer macht denn sowas? Es ist Tierquälerei, dieses harmlose Tier auf diese Art zu verletzen“, so Wöstmann.