Anwohner wollen bessere Straßenbeleuchtung

Es sei schon zu Stürzen gekommen, weil der Weg so schlecht ausgeleuchtet ist, klagen Anwohner des Krümmlingwegs. Nun soll sich die Schöppinger Politik mit dem Thema beschäftigen. Nicht zum ersten Mal.

Stürze bei Dunkelheit am Krümmlingsweg

Der Mond hilft nur selten beim Ausleuchten. Anwohner des Krümmlingswegs in Schöppingen finden, dass es in ihrer Straße zu dunkel ist.

Rund 40 Anwohner des Krümmlingswegs haben sich jetzt an die Gemeinde gewandt. Sie wollen eine bessere Beleuchtung der Straße erreichen. Der Haupt- und Finanzausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am heutigen Montag um 18.30 Uhr im Ratssaal mit dem Thema.