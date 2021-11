Auch das Nilpferd verbeugt sich

Schöppingen

Es ist ein interessanter Blick in die rund 1200-jährige Geschichte der St.-Brictius-Kirche, den Pfarrer em. Wolfgang Böcker mit seinem neuen Bildband „Die St. Brictius-Pfarrkirche in Schöppingen in alten und neuen Bildern“ aufzeigt. Es ist auch ein Blick in viele kunst- und baugeschichtliche Epochen.

Von Rupert Joemann