Aus „kurz“ wurden 48 Jahre

Herbert Kauling geht bei der Fleischerei Möllenkotte in den Ruhestand

Schöppingen

Herbert Kauling sollte nur einmal kurz zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen. Aus dem Kurz sind stolze 48 Jahre geworden. Sein gesamtes Berufsleben hat der Schöppinger in der Fleischerei Möllenkotte verbracht. Am heutigen Donnerstag verabschiedet sich der 64-Jährige und geht in den Ruhestand.

Von Rupert Joemann