Auto kippt auf die Seite, zwei Verletzte

Auf der L 582 sind am Donnerstagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Ein Auto war auf die Seite gekippt.

Unfall in Schöppingen

Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen wurde die Feuerwehr Schöppingen am Donnerstagmorgen auf die L 582 alarmiert.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen (1. September) gegen 10.23 Uhr zu einem Unfall auf die L 582 in Schöppingen alarmiert. Vor Ort waren zwei Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert. Eines der Fahrzeuge war durch den Aufprall auf die Seite gekippt und in dieser Position liegen geblieben.