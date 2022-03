Beseelte Musikalität

Anna Zassimova gibt Solo- und Kammermusikabende auf internationalen Festivals, hat bereits mehr als zehn CDs eingespielt, unterrichtet an der Musikhochschule Karlsruhe und setzt sich als Musikwissenschaftlerin insbesondere für die Wiederentdeckung russischer Klaviermusik vom Beginn des 20. Jahrhunderts ein.

Im ersten Konzertteil spielt Zasimova, die seit 2002 in Deutschland lebt, Robert Schumanns Arabeske op. 18 und seinen Faschingsschwank aus Wien op. 26. Im zweiten Teil stellt die Pianistin die seltener gespielten Komponisten Georges Catoire und Wsewolod Saderazki mit jeweils einer Sonate vor. Karten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf in Schöppingen bei Schreibwaren Richler, 02555 664, und in Ahaus bei der VHS, 02561 95370. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Veranstaltet wird das Konzert vom Freundeskreis Schöppinger Konzerte und der Volkshochschule Ahaus.