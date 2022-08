Betreiber und Gemeinde einigen sich

Die drei in der Bauerschaft Tinge geplanten Windräder können gebaut werden. Der Gemeinderat gab im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung grünes Licht. Das teilte der Bürgermeister am Montag mit.

Windräder in der Schöppinger Bauerschaft Tinge können gebaut werden

Schöppingens Bürgermeister Franz-Josef Franzbach hat mitgeteilt, dass die drei geplanten Windräder in der Bauerschaft Tinge gebaut werden können.

Mehrere Monate und einige Ratssitzungen lang hatte eine Mehrheit des Schöppinger Gemeinderats sein Okay verweigert. Jetzt ist es aber so weit: Die drei in der Bauerschaft Tinge geplanten Windräder können gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung mehrheitlich dafür.