Bücherschrank soll zum Lesen anregen

Ein neuer Stahlschrank am Wasserspielplatz in der Feuerstiege birgt einen Schatz – einen Leseschatz. 180 Bücher finden hier Platz, es soll ein Geben und Nehmen werden.

Rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche: Spannung, Unterhaltung und Information. Das verspricht der Bücherschrank, den am Mittwoch Bürgermeister Franz-Josef Franzbach und Vertreter des Energiedienstleisters Westenergie eröffnet haben. Bürgermeister Franz-Josef Franzbach ist sich sicher: „Der Bücherschrank macht den Platz noch attraktiver. Ich gehe davon aus, dass er gut genutzt wird und schon bald voll ist.“ Am Mittwoch gab Franzbach gemeinsam mit der Westenergie-Kommunalmanagerin Laura Tepaße den Bücherschrank am Wasserspielplatz in der Feuerstiege frei.