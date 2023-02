Bunte Narren feiern ausgelassen Karnevalsumzug

Endlich wieder Karneval! Und der wird am Sonntagnachmittag in Schöppingen gefeiert, als hätte es nie eine Pause gegeben. Die Straßen sind voll, überall wird gefeiert.

Es ist nicht nur ihr erstes Karneval als Familie, sondern gleichzeitig auch ihr erster Tag in Schöppingen: Der Umzug von Familie Smuga liegt nur wenige Stunden zurück, da stehen sie schon gemeinsam am Straßenrand und feiern Karneval. Leszek, Sylwia und Julia fühlen sich jetzt schon jetzt richtig wohl in ihrem neuem Zuhause.