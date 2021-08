Bürger können sich an Windrädern beteiligen

Die in Schöppingen ansässige Bürgerwindgesellschaft Windenergie Schöppingen-Brook betreibt seit 2019 in der Gemeinde Schöppingen drei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-141. Das Projekt wurde planungsseitig durch die BBWind Projektberatungsgesellschaft aus Münster entwickelt.

Nach der Billigung des Vermögensanlagen-Verkaufsprospekts durch die Bafin ist es der Gesellschaft nun möglich, allen Bürgern rund um den Windpark eine finanzielle Beteiligung und somit eine Partizipation am Projekt anzubieten.

Angeboten werden zwei unterschiedliche Beteiligungsformen: Direkte Anwohner im Umkreis von 1000 Meter um die Windenergieanlagen können Kommanditanteile von 10.000 bis 50.000 Euro an der Betreibergesellschaft erwerben. Zudem können Einwohner der Gemeinden Schöppingen und Legden-Asbeck sich mit einem partiarischen Darlehen ab 2500 Euro bis 10 000 Euro finanziell beteiligen.

„Detailliertere Informationen zu den unterschiedlichen Beteiligungsformen können die Interessenten am Montag den Prospektunterlagen entnehmen“, so Michael Schulz, Mitarbeiter der Finanzierungsabteilung bei der BBWind.

Breit gestreute Bürgerbeteiligung

Auf der Bürgerbeteiligungsplattform der BBWind startet der Vertrieb am Montag (16. August) um 12 Uhr durch die Veröffentlichung aller benötigten Informationen, Dokumente und das Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt. Die digitale Interessensbekundung beginnt am 23. August und endet am 19. September. Anschließend werden die Auswertung und Zuteilung der Beteiligungen vorgenommen.

Rückfragen zur Beteiligungsplattform nimmt die BBWind unter Telefon 0251 98110310 entgegen. Zusätzlich werden alle Unterlagen auch analog bei der Betreibergesellschaft an der Geschäftsadresse in Legden ausgelegt. „Alle Besucher der Anwohnerversammlung vom 27. November 2018 erhalten die Prospektunterlagen automatisch“, so Johannes Bügener, Geschäftsführer der Bürgerwindgesellschaft. Sein Mit-Geschäftsführer Josef Schiermann ergänzt: „Wir denken, dass wir durch den gewählten Beteiligungsmodus eine breit gestreute und fair verteilte Bürgerbeteiligung in unserer Nachbarschaft erreichen.“