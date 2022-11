Bürger müssen mehr zahlen

Die Bürger müssen im kommenden Jahr auch beim Wasser tiefer in die Tasche greifen. Die Schmutzwassergebühr soll deutlich steigen. Das sieht ein Beschlussentwurf für den Betriebsausschuss vor.

Die Schmutzwassergebühren sollen in Schöppingen im kommenden Jahr deutlich steigen. Das sieht ein Beschlussentwurf vor, über den die Mitglieder des Betriebsausschusses in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch (30. November) um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beschließen sollen.