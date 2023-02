Bürgerservice digital

Digitalisierung ist ein großes Thema. Nicht nur für Kommunen, auch Bund und Länder und fast alle Unternehmen stehen oder standen vor dieser Herausforderung in den letzten Jahren. Auch Zeitungen und den Medienunternehmen geht es da nicht anders. Für Fabian Wellers und ein Team der Gemeinde Schöppingen war der Startschuss vor ungefähr einem Jahr, berichtet er im Gespräch mit der Redaktion.

„Die gründliche technische und gestalterische Überarbeitung der Website schoeppingen.de war nach über zehn Jahren mehr als überfällig“, so Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Aber auch das Online Zugangsgesetz welches die öffentliche Verwaltung dazu verpflichtet, den Bürgerservice bis zum 31.12.2022 weitestgehend online zu gestalten, war ein Motor bei dem Projekt, berichtet er.

„Die Neugestaltung der Homepage und die Digitalisierung des Bürgerservice haben wir von Anfang an als nachhaltiges Projekt angelegt“, berichtet Wellers. Der Fachbereichsleiter im Rathaus hat die Neugestaltung der Webseite betreut. Ein Unternehmen wurde mit der Programmierung Seite beauftragt. Ein Redaktionsteam aus den einzelnen Fachbereichen im Rathaus wurde geschult, um die Inhalte selber bearbeiten und aktualisieren zu können. „Content Management nennt man das System“, erklärt Wellers.

Überarbeitung war überfällig

Seit dem 21.02.2023 ist die neue Plattform nun online. Aktuell ist noch eine Seite vorgeschaltet, über die man auf die neue Webseite gelangt. Auf dieser Seite hat man dir Möglichkeit, ein Feeback zu hinterlassen. Auf der neuen Plattform haben die Bürger der Gemeinde nun die Möglichkeit, insgesamt 40 Anliegen komplett online abzuwickeln. „Medienbruchfrei ist das Zauberwort“, schmunzelt Wellers.

„Wo früher noch Formulare ausgedruckt werden mussten, hat man nun die Möglichkeit, alles online von zuhause zu erledigen. Geburtsurkunde, Sterbeurkunde oder auch einen Wohngeldantrag“, berichtet er stolz. Nach und nach soll der Service noch erweitert werden.

Neben dem neuen Online-Service hat die Webseite auch den allgemeinen Service zu bieten. Alles, was man zum Leben in Schöppingen so braucht. Im oberen Teil ist das Menü angeordnet. Im unteren Teil gibt es „Kurzwahlbutton“ zu den gängigsten Anliegen: Ratsinformationen, Bürgerservice und Online-Formulare.

Fabian Wellers ist froh, dass das Projekt nun endlich an den Start gehen konnte. Und sendet ein großes Lob an seine Mitarbeiter. „Das alles in einem kleinen Team umzusetzen, neben der ganz normalen Arbeit“, das war schon eine Herausforderung“, berichtet er. Schöppingen sei ja nun auch nicht so groß, dass das Rathaus eine eigene IT-Abteilung besitzt, sagt er mit einem Lachen im Gesicht.