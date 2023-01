Büttveranstaltungen ziehen um

Die Weichen für den Kolping-Kinderkarneval sind gestellt. Die Frage nach dem Veranstaltungsort ist geklärt: Die Närrinnen und Narren feiern in der vereinseigenen Halle.

NSKKV richtet auch den Kolping-Kinderkarneval in der vereinseigenen Halle ein

Die Rote Garde des NSKKV ist eine von vier Garden, die während der Büttveranstaltungen in Schöppingen auftreten.

Thomas Messing und Thomas Saar sind erleichtert. Die beiden Elferratsmitglieder des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV) sind froh, dass jetzt die Zusage vorliegt, die Büttveranstaltungen am 3. und 5. Februar sowie den Kolping-Kinderkarneval (4. Februar, 15 Uhr) in der NSKKV-Halle an der Diepenheimstraße ausrichten zu können.