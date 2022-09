Die Draq Queen Cassy Carrington hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Gleich mehrere Genres führt Ralf Rotterdam im Album „Lichter in Neon“ zusammen. „Das bin ich alles“, sagt der gebürtige Schöppinger.

Cassy Carrington präsentiert sich auf ihrem ersten Album „Lichter in Neon“ auch mal nachdenklich.

Ihr am Freitag erschienenes erstes Solo-Album „Lichter in Neon“ ist für Cassy Carrington eine Hommage an die 80er-Jahre. „Ich habe die Musik geliebt, besonders den Synthie-Sound.“