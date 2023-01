Der Biobauer Johannes Hillmann ist im vergangenen Jahr in das Marktgeschäft eingestiegen

Biobauer Johannes Hillmann hat sich im vergangenen Jahr ein neues wirtschaftliches Standbein aufgebaut. Der Schöppinger hat das Marktgeschäft von Maria Büning (Laer) übernommen. Hillmann und seine Frau Sandra stehen seitdem mittwochs und samstags in Münster am Dom sowie freitags in Münster auf dem Bio-Bauernmarkt, donnerstags in Nottuln und dienstags in Heek.

