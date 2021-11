Martinsumzug abgesagt / Mädchen und Jungen feiern in den Kindergärten

Schöppingen

Der Nikolausumzug findet in diesem Jahr in Schöppingen statt. Auch Hausbesuche wird es geben. Das erklärte Obernikolaus Friedhelm Egbert am Mittwoch während der Ratssitzung.

Von Rupert Joemannund