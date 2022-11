Der Standort Eggerode ist in Gefahr

Die Politik sollte über den Schulstandort Eggerode nachdenken. Das ist das Fazit der Rede von Grundschulleiterin Maria Wigger-Kerkhoff im Schulausschuss am Mittwoch.

Ihre Hauptaufgabe sei es, so Wigger-Kerkhoff, die Bildung an der Grundschule zu sichern. Unter den jetzigen Gegebenheiten könne sie das bei weiterhin zwei Standorten auf Dauer nicht mehr gewährleisten. Die Schwierigkeiten hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Das Hauptproblem: Es gibt nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer. Schon jetzt ist die Brictiusschule leicht unterversorgt. Um das aufzufangen, unterrichten zwei Lehrerinnen derzeit zwei Stunden unentgeltlich mehr und bauen diese Stunden später wieder ab.

Am Standort Eggerode der Brictiusschule werden zurzeit 47 Kinder unterrichtet. Foto: Rupert Joemann

Und die Situation wird sich nicht ändern. „Lehrer sind nach wie vor Mangelware“, sagte Maria Wigger-Kerkhoff. Schon jetzt reiche ein Ausfall für „Alarmstufe Rot“ aus. Dabei setzt die Schulleiterin bereits sämtliche Kapazitäten wie Schulsozialarbeiterin und Sonderpädagogen ein, um Löcher zu stopfen.

„Es ist nicht mehr alles so machbar, wie das einmal war“, sagte Regina Harbig, Schulaufsichtsbeamtin für Grundschulen im Kreis Borken, diplomatisch. Die Botschaft dahinter: Am Lehrermangel könne weder der Kreis noch die Schule etwas machen – und auch die Gemeinde nicht. Die Kommune unternehme bereits ganz viel, um das bisherige System mit zwei Schulstandorten zu unterstützen, so Harbig. Mehr geht eigentlich nicht. Die Lehrerzahl wird nach der Anzahl der Schüler berechnet und nicht nach Anzahl der Standorte. Doch durch den Standort Eggerode ergeben sich neben den zeitintensiven Fahrten rund um den Schulunterricht zusätzliche Probleme.

Unmut der Eltern wird größer

Da die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl für Eggerode von 46 Kindern nicht allein aus dem Dorf heraus erfüllt werden kann, müssen seit Jahren Grundschüler aus Schöppingen nach Eggerode pendeln.

„Der Unmut der Eltern, die nach Eggerode fahren, wird größer“, sagte Maria Wigger-Kerkhoff. Formal könne sie die Eltern nicht zwingen. Sie versucht, die Eltern zu überzeugen. Die Gespräche verliefen jedoch schwieriger als früher. „Das belastet mich auch sehr“, sagte sie. Nach ihren Aussagen muss der Schulträger – und nicht die Schulleitung – bestimmen, wer nach Eggerode fährt. „Ich weiß, an wen ich mich künftig wenden muss“, sagte sie mit Blick auf die Gemeindeverwaltung.

„Die beiden Kolleginnen in Eggerode machen viele Jobs in einem – Lehrer, Hausmeister, Sekretariat, Schulleitung“, hob Maria Wigger-Kerkhoff das Engagement vor Ort hervor. Doch die Verwaltung hat stark zugenommen.

Den Eltern sei mittlerweile ein Zeitraum mitgeteilt worden, in dem noch telefoniert werden kann, „sonst gehen die Lehrerinnen nicht mehr ans Telefon“. Fällt eine der beiden Kolleginnen aus, muss eine Kraft aus Schöppingen aushelfen. Das ist nicht unbedingt eine Lehrerin, sondern sind häufig Kräfte, die zur Unterstützung des Gemeinsamen-Lernens-Programms eingeplant sind. Es kommt aber auch vor, dass eine Lehrerin allein in Eggerode ist. Das sei eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, so Wigger-Kerkhoff. Es gebe jedoch mit dem Kreis die Übereinkunft, dass das Personal der nahegelegenen Kita ja notfalls einspringen könne. Die Vertretungssituation bereitet der Schulleiterin große Sorgen. „Die Stimmung im Kollegium war noch nie so schlecht in den 21 Jahren.“ So lange leitet Maria Wigger-Kerkhoff bereits die Brictiusschule. Doch „die desolate Lage, dass es keine Lehrer gibt“, kann die Schulleiterin nicht ändern.

„Es ist nicht mehr so, dass eine Klassenlehrerin in die Klasse kommt und unterrichtet“, sagte Maria Wigger-Kerkhoff. Die Aufgaben sind durch Integration und Inklusion vielfältiger geworden. Hinzu kommt ein immer größer werdender Beratungsbedarf der Eltern.

Ungerechtigkeit bei der Klassenbildung

Durch den Lehrermangel können in Eggerode im Fach Englisch die beiden Klassen nicht mehr getrennt unterrichtet werden. „Das geht nicht, ich brauche dafür zwei extra Stunden. Die habe ich nicht“, sagte Wigger-Kerkhoff. An beiden Standorten kann auch kein evangelischer Religionsunterricht mehr gegeben werden. Auch sieht sie durch die beiden Standorte eine Ungerechtigkeit bei der Klassenbildung. In Eggerode sind bei insgesamt 47 Schülern die beiden Klassen relativ klein. In Schöppingen sieht das anders aus. So nannte Maria Wigger-Kerkhoff die Klasse 1c. Derzeit hat die Klasse 27 Schülerinnen und Schüler. Demnächst würden noch Schüler aus dem zweiten Jahrgang dazukommen. „Die Bude ist voll.“ Bei einer reinen Dreizügigkeit, also ohne den Standort Eggerode, wären die Klassen dagegen nur 20 bis 23 Schüler stark.

Die Schule hätte selbstverständlich auch positive Seiten, so Wigger-Kerkhoff. Sie sei klein, überschaubar und familiär. Das komme einigen Schülern zugute. Außerdem sei sie auch für den Ort wichtig. „Die Schule ist identifikationsfördernd für Eggerode. Die Eggeroder haben ein Interesse daran, dass die Schule bleibt“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Das sah auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Holger Benölken ähnlich: „Wenn Kindergarten und Schule zu sind, ist ein Dorf tot.“ Bürgermeister Franzbach versprach, die Gespräche weiterführen zu wollen: „Wegdrücken können wir das nicht.“